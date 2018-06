Anzeige

Klar ist jedenfalls: Eine solche restriktive Informationspolitik geht gar nicht. Unwahrscheinlich, dass dies bei den Bürgern Vertrauen für ihre Regierung schafft, wenn die Unionsspitze alles hinter verschlossenen Türen diskutiert und in den Zeitungen nur häppchenweise über den Masterplan berichtet werden kann. Und natürlich lehnen nicht nur die SPD- und Oppositionspolitiker diese Geheimniskrämerei ab. Auch in den Unionsparteien machen sich viele Abgeordnete Gedanken darüber, ob Merkel und Seehofer in der Lage sind, vernünftig über das Thema Asyl und Flüchtlinge zu verhandeln, das den Deutschen doch so unter den Nägeln brennt.

Hinter dem Masterplan verbirgt sich offenbar keine Strategie, die sich auch mit der in der Politik nicht unerheblichen Frage der Praxistauglichkeit befasst. Nur zwei Beispiele dazu: Die meisten Bundesländer sperren sich gegen die Einrichtung von Ankerzentren, die zur Erstaufnahme von Flüchtlingen und Migranten dienen sollen. Und wie soll das mit den „Schutzzonen“ in Nordafrika oder am Rand der Sahelzone funktionieren? Am Ende könnten sich viele Punkte dieses angeblichen Masterplans in Luft auflösen. Das wäre aber Werbung für die AfD, die dann sagen kann: Die schaffen das nicht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.06.2018