Ein schlechter Tag

Der Verkauf der ABB-Stromnetzsparte muss für die betroffenen Mitarbeiter nichts Schlechtes bedeuten. Hitachi dürfte ein langfristiges Interesse an dem Geschäft haben und ist in Europa bislang kaum vertreten. Für die Arbeitsplätze besteht daher nur wenig Gefahr, vielleicht entstehen im Laufe der Zeit sogar neue Stellen.

Für den Rest der ABB war gestern allerdings kein guter Tag. Schließlich ist die Stromnetzsparte ein Gründungsteil und somit Herzstück des Traditionsunternehmens. Noch schlimmer ist, dass die Milliarden, die die Schweizer mit dem Verkauf erzielen, ausschließlich in die Taschen der Aktionäre wandern. Von einem Re-Investieren der Mittel in die verbleibenden Bereiche war gestern jedenfalls nicht die Rede.

Zudem wird sich ABB in den kommenden Jahren wohl mehr mit sich selbst als mit den Kunden beschäftigen müssen. Die Stromnetzsparte ist so eng mit den anderen Bereichen verbunden, dass es äußerst kompliziert werden dürfte, sie aus dem Konzern herauszulösen. Und auch die geplante Aufgabe der Länderorganisation wird in den kommenden Monaten für viel Unruhe sorgen – auch in Mannheim.

Die einzigen Gewinner in diesem Spiel sind die Aktionärsaktivisten um den Finanzinvestor Cevian, die schon lange auf die Trennung von der Stromnetzsparte gedrängt hatten. Sie haben bekommen, was sie wollten. Die langfristigen Auswirkungen ihrer Forderung interessieren Cevian nun wohl weniger. Bis dahin hat sich der Finanzinvestor wahrscheinlich schon ein neues Opfer gesucht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018