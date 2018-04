Anzeige

Wenig erreicht hat Verdi beim Zuschlag für die unteren Lohngruppen. Statt einer dauerhaft wirkenden Erhöhung um monatlich 200 Euro hat sie da nur eine Einmalzahlung in ähnlicher Größenordnung bekommen. Das ist ein Vorteil für die Kommunen mit ihren vielen Beschäftigten in diesen Gehaltsgruppen. Stattdessen haben die Arbeitgeber gezielte Verbesserungen für die oberen Entgeltgruppen durchgesetzt, um im Wettbewerb um Fachkräfte der Wirtschaft besser Paroli bieten zu können. Es spricht für die Routine von Gewerkschaftschef Frank Bsirske, dass er über diese Niederlage kein Wort verlor.

Traditionell führt bei diesen Tarifverhandlungen der jeweilige Bundesinnenminister das große Wort. Seehofer wollte sich vor der Bayernwahl als großzügiger Arbeitgeber präsentieren, der die Probleme des öffentlichen Dienstes angeht. Gekniffen sind jene Kommunen, denen es finanziell nicht so gut geht. Viele Städte vor allem in Nordrhein-Westfalen werden Schwierigkeiten mit dieser Kostenbelastung haben. Ungewöhnlich lang ist die Laufzeit des Tarifvertrags. Kommt es in den zweieinhalb Jahren zu einem Konjunktureinbruch mit sinkenden Steuereinnahmen, wird das Geschrei groß sein. Das ist der Preis, der für ein politisch gewolltes Signal in der Hochkonjunktur zu zahlen ist.

