Es ist grundsätzlich ein guter Rat, sich für schwierige Entscheidungen ein wenig mehr Zeit zu nehmen und nichts zu überstürzen. Um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass in personeller Hinsicht alles beim Alten bleibt, brauchte der Deutsche Handballbund (DHB) allerdings dreieinhalb Wochen. Allein das lässt tief blicken und verrät, wie groß die Zweifel an Bundestrainer Christian Prokop waren – und auch immer noch sind.

Keine Frage: Seine Weiterbeschäftigung ist ein Wagnis, denn Prokops Fehler in der Kaderzusammenstellung, in der Teamführung und in der taktischen Ausrichtung waren eklatant. Bis heute hat sich außerdem kein Nationalspieler klar zu ihm bekannt. Doch eine Mannschaft, die nicht bedingungslos hinter ihrem Trainer steht, die ihm weder vertraut noch für ihn durch das häufig zitierte Feuer geht, wird keinen Erfolg haben.

Der DHB ist trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass man die atmosphärischen Störungen in den Griff bekommt und machte klare Vorgaben an den Bundestrainer, der nun unter verschärfter Beobachtung steht. Die Verbands-Spitze erwartet in der Zukunft von Prokop eine bessere Kommunikation. Außerdem soll der 39-Jährige nicht nur auf sein System schauen, sondern auch darauf, welche Spieler ihm zur Verfügung stehen. Oder anders ausgedrückt: Der Bundestrainer wird an die kurze Leine genommen und muss sich ein Stück weit von seiner Philosophie verabschieden. Im Gegenzug darf er seinen Job behalten. Ganz ehrlich: Das klingt jetzt erst einmal nicht nach einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und wirft vor allem die Frage auf, warum Prokop sich das noch antut: Erst schützte ihn der DHB vor der massiven Kritik nicht, dann werden ihm Grenzen aufgezeigt.