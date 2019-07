Eine Blamage

Der Bürgerbeauftragte soll Ansprechpartner für alle Bürger sein. Deshalb ist es naheliegend, dass dieser Ombudsmann weder Abgeordneter des Bundes- noch des Landtags sein kann.

Damit keine Interessenskonflikte entstehen, kann er aber auch kein Mitglied in einem Gemeinderat sein. Wie will ein Bürgerbeauftragter, der ehrenamtlich Stadtrat ist, eine Beschwerde gegen diese Stadt unvoreingenommen entscheiden? Im Nachbarland Rheinland-Pfalz hat deshalb schon das Gesetz konsequenterweise ausgeschlossen, dass der Bürgerbeauftragte ein kommunales Wahlamt behält. Es bleibt ein Rätsel, warum Grüne und SPD das in Baden-Württemberg bei der Einführung des Amtes nicht übernommen haben.

Völlig dilettantisch war das Krisenmanagement im Fall der Grünen-Abgeordneten Beate Böhlen, die auch nach der Wahl zur Bürgerbeauftragten Stadträtin in Baden-Baden bleiben wollte. Bräsig versuchten die Grünen, alle Einwände gegen ihre Kandidatin auszusitzen. Das ist für eine Partei, die sonst großspurig über demokratische Prinzipien redet, besonders peinlich.

Der Verdacht liegt nahe, dass mancher CDU-Abgeordnete ein Revanchefoul im Sinn hatte und deshalb die Grünen-Frau durchfallen ließ. Die Grünen hatten bei der Wahl von Sabine Kurz zur Landtags-Vizepräsidentin der CDU-Kandidatin erst im zweiten Wahlgang eine Mehrheit verschafft. Natürlich will es jetzt niemand gewesen sein. Aber es fehlten aus dem Regierungslager mehr als 20 Stimmen.

Die ohnehin schlechte Stimmung in der grün-schwarzen Koalition wird durch die Böhlen-Pleite weiter schwer belastet. Unstrittig hatten die Grünen das Vorschlagsrecht für das ihnen wichtige Amt. Wenn dann der Partner die Zustimmung verweigert, ist das ein Zeichen einer Krise. Statt Ferienfreude herrscht jetzt erst einmal Frust. Besserung ist weit und breit nicht in Sicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019