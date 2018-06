Eine Farce

Anzeige

Nichts gegen identitätsstiftende Symbole. Die Marienfiguren in Polen oder Wegkreuze in Teilen Deutschlands gehören zum Landschaftsbild. Identitäten, auch religiöse, sind Heimat.

Das Problem ist, dass diese Heimat sich derzeit rasch verändert. Die Globalisierung, die Vermischung von Völkern und Kulturen sowie die zunehmende Säkularisierung sind dafür die treibenden Motoren. Weltweit. Auch Bayern ist davon nicht verschont, es gehört technologisch sogar zu den Treibern. Zwar sind noch 75 Prozent der Bayern christlichen Glaubens. Aber nur fünf Prozent gehen regelmäßig sonntags zur Kirche.

An Pfingsten und Fronleichnam war auch im Freistaat viel los – in den Biergärten. Weltweit gibt es Versuche, die Zeit zugunsten der Religionen anzuhalten. Mit mehr oder weniger Zwang. Die CSU kann allerdings im Unterschied zu muslimischen Religionswächtern von sich nicht behaupten, dass es bei ihr irgendeine nennenswerte Basisbewegung gebe, die dringend gefordert hätte, in allen Ämtern sofort religiöse Symbole aufzuhängen. Volkes Wille war das nicht. Sondern allein der des Markus Söder. Dabei ist der neue Ministerpräsident gar nicht sonderlich glaubensbeseelt. Er ist nur beseelt von der Vorstellung, dass diese Aktion ein paar Prozentpunkte bringen könnte bei der nächsten Landtagswahl.