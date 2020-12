Rund eine Stunde hat sich der Heddesheimer Gemeinderat am Donnerstagabend dem Thema Klimaschutz gewidmet. Das ist, unabhängig vom Ergebnis, eine gute Sache. Das trotz Corona wichtigste Zukunftsthema verdient eine breite öffentliche Debatte. Umso bedauernswerter, dass der Umweltausschuss diese hinter verschlossenen Türen vorbereitet hat. Unverständlich ist das zudem, da sich die Gemeinde selbst zum Ziel gesetzt hat, mehr über ihre Umwelt-Aktivitäten zu reden. Auch das kleinere Gremium böte hierfür Gelegenheit.

Denn fraglos können sich die Anstrengungen der Kommune sehen lassen. Der Sachstandsbericht zum Klimaschutzkonzept hat dies unterstrichen. Klar: Eine Bilanz in eigener Sache fällt selten negativ aus. Doch die Investitionen in energetische Sanierung, in Photovoltaik oder moderne Heizanlagen sind Fakt, jedermann kann die Zahlen im Gemeindehaushalt nachvollziehen.

Ehrlicherweise zeigt der Bericht auch die Schwachstellen auf. Der Einsatz von erneuerbaren Energien bei der Wärmeerzeugung gehört dazu, der Grünen-Antrag stößt also genau in die richtige Richtung. Dass die Mehrheit ihm vor allem aus Kostengründen nicht folgen will, unterstreicht ein Problem, das die Politik vor Ort nicht lösen kann: das Fehlen eines angemessenen CO2-Preises. So lange es den nicht gibt, ist das Argument: „Wir können das Geld besser investieren“ schnell zur Hand.

So plausibel es ist, greift es doch zu kurz. Denn freilich könnte man, wie Günther Heinisch argumentiert, das eine tun ohne das andere zu lassen: energetisch sanieren UND Biogas einsetzen. Das Geld müsste man dann woanders einsparen – alles eine Frage der Prioritäten.

Konkrete Vorschläge dazu kamen in der Sitzung allerdings nicht einmal von den Grünen. Schade. Wo die Gemeinderäte aller Fraktionen Sparpotenzial sehen, könnte eine erhellende Debatte sein. Dank voller Kassen hat man sie in Heddesheim lange nicht geführt. Behält Bürgermeister Michael Kessler recht, könnte sich das bald ändern.

Wie ernst es den Räten mit dem Klimaschutz ist, müssen sie dann im Kampf gegen Sparzwänge beweisen.

