Eine Frage der Zeit

Eintracht Frankfurt zahlt im Moment den Preis des Höhenflugs der vergangenen Saison. Dem Fußball-Bundesligisten fehlt vor allem die Effektivität im Abschluss, die das Team von Trainer Adi Hütter mit seiner abgewanderten Offensiv-Reihe Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller auf dem Weg bis ins Halbfinale der Europa League ausgezeichnet hat. Das liegt allerdings nicht an der fehlenden Qualität der neuen Hoffnungsträger Andre Silva und Bas Dost.

Beide Angreifer deuteten gegen ein effizientes Arsenal ihre Klasse mehrmals an, schafften es aber nicht, ihre Chancen zu verwerten. Sie brauchen einfach noch Zeit, um ihre Topform zu erreichen. Das ist durch ihren späten Wechsel an den Main völlig normal, genauso wie die noch schwankenden Auftritte des neuen Mittelfeld-Taktgebers Djibril Sow, der in der Vorbereitung zwei Monate verletzt ausfiel.

Die Eintracht-Verantwortlichen sind sich dieser Ausgangslage bewusst und gehen den eingeschlagenen Weg der Geduld konsequent weiter. Hütter verfolgt die richtige Taktik, wenn er anmerkt, dass zunächst vielleicht kleinere Brötchen gebacken werden müssen. Das nimmt den Druck ein wenig von seinen Spielern, deren Engagement und Motivation stimmen.

Auch die Fans haben ein feines Gespür für die Situation. Das zeigt der Applaus nach dem bitteren Europa-League-Abend, der den Druck für die verbleibenden Aufgaben gegen Lüttich und Guimaraes natürlich erhöht.

