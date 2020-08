Nicht jeder Leserin, nicht jedem Leser gefällt es, wenn geschlechtergerechte Sprache genutzt wird. Die Lesbarkeit werde eingeschränkt, heißt es dann. Frauen seien mitgemeint, es handle sich ja nur um das generische Maskulin – die rein grammatisch männliche Form. Na ja, wie viel Sprache tatsächlich in unseren Köpfen anstellt, ist wissenschaftlich zur Genüge festgestellt worden: sehr viel! Schön, dass das so langsam in der Gesellschaft ankommt, das zeigt sich auch in der Kommunikation von Unternehmen.

Die deutsche Sprache wandelt sich. Und Unternehmen springen auf diesen Zug auf – denn Offenheit, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit sind längst zum Trend geworden. Firmen müssen mit der Zeit gehen, auch wenn sich das zunächst nicht in den Produktionszahlen oder Bilanzen widerspiegelt. Und die Zeit ist zum Glück endlich gekommen. Zufriedenheit am Arbeitsplatz, soziale Projekte inner- und außerhalb der Firma, Förderungen von Frauen und und und – alles eine Frage des Images. Das lässt sich in der internen und der externen Kommunikation gleichermaßen feststellen.

Wird ein Unternehmen von innen positiv wahrgenommen, wirken die Mitarbeitenden wie Werbeträger. Sie mögen ihren Arbeitsplatz, werden gut behandelt? Das erzählen sie auch anderen Menschen, die erzählen es dann wieder weiter, und so verbreitet sich die Nachricht.

Auch die Außenwirkung durch die externe Kommunikation macht viel aus, wenn es um das Image eines Unternehmens geht. Weiß man etwa, dass sich der Lebensmittelhersteller für die Förderung von Frauen in Führungskräften starkmacht oder sich um die Umwelt sorgt, kauft man hier lieber als dort, wo Menschen ausgebeutet oder diskriminiert werden. Und das rechnet sich dann doch wieder. Das Gendern in der Ansprache von Kundinnen und Kunden zeigt auf subtile Weise, dass ein Unternehmen eben jene offenen Werte vertritt. Ganz schnell, super einfach – und auch noch kostenlos – ist diese Form des Marketing.

