Eine ganz Große

Anzeige

Kerber ist dieses Comeback gelungen, weil sie die richtigen Schlüsse aus der Misere zog und den Mut zur Veränderung aufbrachte. Sie trennte sich von ihrem langjährigen Trainer Torben Beltz, was ein großer Schritt für die Kielerin war. Denn am liebsten bewegt sie sich in einer vertrauten und gewohnten Umgebung. Kurzum: Die Linkshänderin hätte auch einfach weitermachen und ihre Karriere irgendwann beenden können, zwei Grand-Slam-Titel hatte sie ja ohnehin schon gewonnen. Doch die 30-Jährige wollte es noch einmal wissen, sie zeigte einen außergewöhnlichen Ehrgeiz, der sehr gute von Weltklassespielerinen unterscheidet – und prompt widerlegte sie mit ihrem neuen Trainer Wim Fissette alle Kritiker.

Graf-Vergleiche unangebracht

Kerber ist keine Spielerin, die ihre Gegnerinnen einfach so vom Platz fegt. Sie muss für den Erfolg viel investieren, alles aus sich herausholen – und das macht sie seit dem Trainerwechsel wieder. Auf der WTA-Tour ist die Kielerin 2018 die konstanteste Spielerin. Halbfinale in Melbourne, Viertelfinale in Paris, Sieg in Wimbledon – bei den großen Turnieren lieferte sie ab und meldete sich eindrucksvoll in der Weltspitze zurück.

Zwangsläufig folgen die Vergleiche mit ihrem Vorbild. Doch Kerber ist nicht Graf – und wird es auch niemals sein. Dazu fehlt ihr die Dominanz der Brühlerin, die eine Weltmarke war wie es jetzt Serena Williams ist. Die US-Amerikanerin bleibt das Gesicht des Damen-Tennis – trotz der Niederlage in Wimbledon. Sie bringt dafür neben ihren unzähligen Erfolgen auch den nötigen Glamour-Faktor mit. Kerber ist die Selbstinszenierung indes fremd. Sie lässt stattdessen den Sport, ihre Erfolge für sich sprechen. Und das ist in der überhitzten Welt des Profisports vor allem eines: angenehm.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018