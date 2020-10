Eine gute Lösung

So schnell ging es noch nie: Nur etwas mehr als eine Woche, nachdem sich die Türen der Galeria Karstadt Kaufhof in N 7 endgültig geschlossen haben, gibt es schon einen Käufer, ja sogar einen unterschriebenen Kaufvertrag für die Immobilie. Damit war nicht zu rechnen, schließlich handelt es sich keineswegs um eine 1a-Lage, und der Einzelhandel in den Innenstädten leidet gewaltig, unter dem Onlineboom ebenso wie der Corona-Krise.

Viele Mannheimer fürchteten, in N 7 könne es wieder einen längeren Leerstand geben. Schließlich hat die Quadratestadt da schon viel gelitten. Nach der Hertie-Schließung in E 1 dauerte es drei Jahre, ehe dort wieder Leben einkehrte, im alten Hertie-Parkhaus in E 2 gar fünf Jahre. Als bei Karstadt in K 1 das Licht ausging, zog sich eine dauerhafte Lösung ewig hin. Das Prinz-Medienhaus in T 1 war viele Jahre ein trister, dreckiger Schandfleck, und der benachbarte ehemalige Woolworth ist es noch immer.

Natürlich stehen für N 7 jetzt nicht sofort die Nachmieter Schlange. Die Idee, dass Kaufhäusern zentrale Orte der Versorgung und Begegnung sind, hat sich überlebt – leider.

Aber der Käufer, Heinz Scheidel mit seiner Unternehmensgruppe, kann sich für N 7 als Glücksfall erweisen. Der Mann hat ein Herz für seine Heimatstadt Mannheim, er hat gute Ideen und zudem schon oft bewiesen, dass er sie kraftvoll-zupackend umzusetzen vermag. Wer weiß denn heute noch, dass bis 2016 mitten in den Quadraten in Q 6 eine sehr hässliche Narbe des Zweiten Weltkriegs klaffte? Die hat Scheidel mit dem Quartier Q 6/Q 7 ebenso städtebaulich ansprechend geschlossen, wie er für die einstige, lange leerstehende Betonwüste des Post-Verteilzentrums am Hauptbahnhof eine optisch wie inhaltlich hervorragende neue Lösung fand.

Klar ist, dass es für N 7 nicht die eine neue Nutzung geben wird, sondern eine Mischung. Aber genau das wird die Zukunft der Innenstädte sein – eine Mischung aus Handel, Gastronomie, Bildung, Wohnen und Arbeiten. N 7 kann ein gutes Beispiel werden.

