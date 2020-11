Die Sitzung des Mannheimer Gemeinderats an diesem Dienstag ist eine besondere – schließlich besetzen die Stadträte nicht jeden Tag gleich zwei von insgesamt fünf Bürgermeisterposten neu. Und wenn nicht noch etwas ganz Unerwartetes geschieht, werden sie Ralf Eisenhauer (SPD) zum Dezernenten für Bauen, Verkehr und Sport wählen und die Grünen-Kandidaten Diana Pretzell zur Bürgermeisterin für Klima- und Umweltschutz. Ein „alter Hase“ der Mannheimer Kommunalpolitik und eine Frau mit „frischem Wind“ aus Berlin werden dann ab kommendem Januar Teil der Stadtspitze sein – eine gute Mischung für die Neubesetzung.

Sicher, die 49 Jahre alte, studierte Forstwirtin Pretzell wird sich in Mannheim erstmal einfinden und sich vernetzen müssen. Mit Blick auf ihre berufliche Laufbahn allerdings passt sie fachlich hervorragend auf den Posten. Bei der Umweltschutzstiftung WWF in Berlin hat sie zuletzt als Direktorin für den Bereich Biodiversitätspolitik gearbeitet und war dort davor Leiterin für den Naturschutz in Deutschland. Pretzell hat sich zudem auch mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt – ein Thema, das in Zeiten von immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaftsteilen und zunehmender Bürgerbeteiligung gerade auch für die Politik immer wichtiger wird.

Der 51-jährige Eisenhauer wiederum ist zwar nicht derjenige, der große Erfahrung auf Führungsebene einer Stadtverwaltung oder einer vergleichbaren Organisation mitbringt. Doch der Geologe und Wirtschaftsingenieur, der als Projektleiter bei der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP arbeitet, kennt aus seinem Berufsleben die Baubranche. Und, viel wichtiger: Er kennt die politischen Themen, die Mannheim in den vergangenen Jahrzehnten umgetrieben haben, schließlich ist der Sozialdemokrat seit 16 Jahren Stadtrat, rund die Hälfte davon als Fraktionschef.

Es passt gut, dass die beiden am selben Tag gewählt werden, und es wird auch wichtig sein, dass sie gut miteinander können, wie man so schön sagt. Denn ihren Dezernaten kommen Schlüsselfunktionen zu beim Mega-Thema Klimaschutz. Im einen Dezernat sind Umwelt- und Naturschutz direkt angesiedelt, im anderen werden mit Stadtplanung und Verkehr wesentliche Weichen für die Klima-Zukunft gestellt.

Wenig zukunftsweisend ist dagegen, dass auf vier von fünf Mannheimer Dezernentenposten Männer sitzen. Im Gemeinderat sieht es zum Glück ein wenig besser aus. Von 48 Vertretern sind hier immerhin 20 Frauen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020