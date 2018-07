Eine Lösung muss her

Anzeige

Ob nun zentral gelegen, an zwei Stellen in der Stadt oder an den bisherigen Standorten – hinsichtlich der Organisation der städtischen Grünbetriebe muss eine Lösung her. Das sind Verwaltung und Gemeinderat den Mitarbeitern in den Grünhöfen schuldig. Diese hoffen schon lange auf eine Modernisierung ihrer maroden Arbeitsstätten, die der Leiter des Fachbereichs Straßenbetrieb und Grünflächen, Markus Roeingh, unlängst selbst als Provisorien bezeichnet hat.

Aber ausgerechnet inmitten von Wohnbebauung am Rande des Buga-Parks? So berechtigt Oberbürgermeister Peter Kurz’ Gemeinwohl-Appell vom Grundsatz her auch sein mag – die Kommunalpolitik wäre schlecht beraten, wenn sie Bürgerstimmen in einer Stadt der Stadtteile nicht in ihre Meinungsbildung mit einbeziehen würde. Dort werden die Parteienvertreter nämlich gewählt, und gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr sollten die Politiker besonders sensibel auf Volkes Stimme hören.

Entscheidend in diesem Aushandlungsprozess ist ein tragfähiger Kompromiss. An die Verwaltung erging ein klares Signal nachzubessern. Ihr bleibt nichts weiter übrig, als einen Entwurf vorzulegen, der die politische Mehrheit findet.