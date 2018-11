Eine Menge erreicht

In diesem Sommer konnte man bisweilen den Eindruck bekommen, Deutschland habe bei der Eingliederung von Zuwanderern nicht viel zustande gebracht. Nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft stempelten viele Mesut Özil zum Sündenbock ab, und eine emotionale Debatte über Integration begann. Dabei ist auf diesem Feld jede Menge erreicht worden – gerade in Mannheim, wie auch das Bürgerbarometer deutlich macht.

Ja, es gibt auch noch Probleme. Zuwanderer, die lange hier sind, aber schlecht Deutsch sprechen. Zuwanderer, die sich hier nicht akzeptiert sehen und sich deshalb emotional stark ihrem Herkunftsland zuwenden. Unterschiedliche Werte, die für Konflikte sorgen, wie etwa die Debatte um die Teilnahme muslimischer Mädchen am Schwimmunterricht zeigt.

Dem allerdings steht eine Vielzahl von Erfolgsgeschichten gegenüber. Geschrieben haben sie Zuwandererkinder, die hier in die Schule gegangen sind und jetzt in ihren Berufen dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. In Mannheim haben das unter anderem Erzieher, Lehrer, Sozialverbände und Migrantenvereine durch ihre Hilfsangebote in Schulen und Kindergärten möglich gemacht. Ihre Arbeit müssen Stadt, Land und Bund auch künftig unterstützen. Aber auch älteren Zuwanderern muss der Staat die Möglichkeit zu Sprachkursen bieten – und die müssen das Angebot nutzen.

