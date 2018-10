Die Deutschen jammern auf hohem Niveau. Ein Befund, der sich auch in der Untersuchung des Sparkassenverbandes widerspiegelt. Die Kluft zwischen materieller Zufriedenheit einerseits und Sorgen über politische sowie gesellschaftliche Entwicklungen andererseits lässt sich darin allerdings genauso erkennen. Was läuft schief im Land?

Zählte allein das materielle Glück, müsste die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen am Sonntag mit einem fulminanten Wahlergebnis im Amt bestätigt werden. Der Studie zufolge ist dort der Anteil der Menschen, die sich finanziell gut ausgestattet fühlen, unter allen Bundesländern am höchsten. Trotzdem droht Schwarz-Grün in Wiesbaden ein Einbruch. Offenkundig leiden die allermeisten Bundesbürger nicht an einer materiellen Krise, wohl aber an einer Vertrauenskrise. Es dominiert zunehmend das Gefühl, die Parteien machten Politik an ihnen vorbei. Dabei steckt in dieser Wahrnehmung auch eine Menge Hysterie.

Gerade erst hat die Bundesregierung ein Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht, das sich an weite Teile der Bevölkerung richtet: paritätische Beitragsfinanzierung, „Gutes-Kita-Gesetz“, Brückenteilzeit. Man kann beklagen, dass das zu wenig ist. Aber es ist deutlich mehr als nichts. Und nicht jede Debatte ist gleich ein politischer Untergang. Genauso wie übrigens auch Wohlstand relativ ist. Das Jammern auf hohem Niveau wird wohl eine deutsche Eigenheit bleiben.

