Eine neue Erfahrung

Menschen, die sich an Bahngleise ketten, Traktoren, die Straßen blockieren, und Tausende Polizisten, die das Ganze irgendwie unter Kontrolle bringen müssen. Solche Bilder haben sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt. Wann immer Castor-Behälter quer durch Deutschland rollten, waren die Proteste riesig. Der jüngste Transport von radioaktivem Atommüll ins Zwischenlager Biblis schien wegen der Corona-Pandemie noch unkalkulierbarer also sonst zu werden. Und was ist passiert? Fast nichts. Lediglich ein paar Aktivisten demonstrierten am Mittwoch, als der Zug sein Ziel erreichte. Eine ganz neue Erfahrung.

Offenbar hat sich auch bei Atomkraftgegnern herumgesprochen, dass der Zeitpunkt für den Ausstieg aus der nuklearen Stromgewinnung immer näher rückt. 2022 soll der letzte Meiler endgültig vom Netz gehen. Spätestens dann kommt auch kein neuer Atommüll mehr in Deutschland dazu. Obendrein liegt seit September ein verbindlicher Fahrplan zur Suche eines Endlagers für den nuklearen Abfall vor. Gute Gründe also, um mit den Atommülltransporten seinen Frieden zu machen.

Bis jener Ort gefunden ist, an dem die ausgedienten Brenn-stäbe für eine Million Jahre (!) sicher verwahrt werden können, wird allerdings noch viel Streit ins Land gehen. Gerade konservative Politiker, die die Atomkraft stets als sicher und beherrschbar gelobt haben, wollen den gefährlichen Abfall partout nicht vor der eigenen Haustür sehen.

Das gilt vor allem für die bayerische Landesregierung, die in ihrem Koalitionsvertrag kurzerhand festgehalten hat, dass der Freistaat als Endlagerstätte ungeeignet sei. Hier ist ein Umdenken notwendig. Die Castor-Gegner können es ja auch.

