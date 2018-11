Eine Partei zerlegt sich

Manche Sozialdemokraten unterliegen dem Irrtum, dass es irgendwann nicht mehr weiter nach unten gehen kann. Dabei arbeitet die Partei gerade hart daran, die historischen Tiefstände bei Umfragen und Wahlen immer noch weiter zu unterbieten. Das gilt besonders für den Landesverband Baden-Württemberg.

Als Landeschefin Leni Breymaier gestern ihren Rückzug bekanntgibt, garniert sie das mit dem Vorschlag, auch ihr Herausforderer Lars Castellucci solle verzichten und Platz für einen dritten Bewerber machen. Das war mieser Stil, weil zu diesem Zeitpunkt das endgültige Ergebnis noch gar nicht vorliegt. Am Ende wird Castellucci als Verlierer der Urabstimmung Kandidat für den SPD-Vorsitz im Südwesten. Mehr Chaos geht eigentlich gar nicht.

Parallel liefern auch SPD-Bundeschefin Andrea Nahles und ihr Generalsekretär Lars Klingbeil einen Beitrag, dass der Partei noch mehr Unterstützer weglaufen. Ihr Vorschlag für die Kandidatenliste zur Europawahl tritt die innerparteiliche Demokratie mit Füßen. Zuvor durfte die Basis in den Ländern in langwierigen Versammlungen die Bewerber für die Europawahl nominieren.

Dann zimmert sich die Parteispitze nach Gutsherrenart ihre bundesweite Liste zusammen und stellt das vereinbarte Verfahren auf den Kopf. Für die Bürger mag es nachrangig sein, wer auf welchem Platz steht. Aber das Bild, das die SPD da abgibt, ist verheerend. Nahles hat ihre Partei nicht im Griff.

Statt mit dem Mitgliederentscheid zu neuen Ufern aufzubrechen, zerfleischt sich die SPD in Baden-Württemberg selbst. Die allermeisten Strategen waren überzeugt, dass Breymaier als strahlende Siegerin hervorgehen würde. Aber das war mitnichten der Fall. Der faktische Gleichstand mit Castellucci bedeutet für sie eine heftige Niederlage. Der Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur nach nur zwei Jahren ist nur konsequent.

Einmal mehr hat ein Mitgliederentscheid eine Partei nicht geeint, sondern die Gräben zwischen den Gruppen und Flügeln vertieft. Zwar haben die beiden Bewerber direkte persönliche Angriffe vermieden, aber ihre jeweiligen Anhänger sparten nicht mit unfeinen Attacken. Auf dieser Ebene ging es nicht um das bessere Zukunftskonzept, sondern um Freund- und Feinddenken. Nach sechs Wochen sind die Lager in der Südwest-SPD nicht aufgelöst, sondern gefestigt. Es spricht für die Solidarität der Mitglieder, dass trotzdem zwei Drittel sich an der Urabstimmung beteiligt haben. Aber bei den Wählern kann man damit nicht punkten. Am Ende steht jetzt kein Aufbruch, sondern ein Fiasko. Wofür die SPD steht, ist nicht zu erkennen. Es könnte also gut sein, dass es für Partei doch noch weiter nach unten gehen könnte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018