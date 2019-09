Eine Pleite wäre dramatisch

Gut, dass es die Staatsbank KfW gibt. Sie kann schnell und unbürokratisch helfen und sich dank der Garantie des Bundes sehr günstig refinanzieren, also preiswert Geld beschaffen. Davon profitiert in diesen Tagen die Fluglinie Condor. Dem profitablen Ferienflieger, der wegen der Pleite der Muttergesellschaft Thomas Cook in England unter Liquiditätsproblemen leidet und zudem vor der traditionell schwächeren Wintersaison steht, wird mit einem 380-Millionen-Kredit unter die Arme gegriffen. Selten hat ein Staatskredit mehr Sinn gemacht als diesem Fall.

Er sichert zusammen mit dem Schutzschirmverfahren – das den Abfluss des Geldes an die Pleite-Mutter Thomas Cook in England verhindert – ein rentables Unternehmen und das Einkommen von 4900 Menschen und deren Familien. Und er erleichtert die Suche nach Investoren, ohne die Condor vermutlich auf Dauer nicht auskommen wird.

Alles andere als einfach sieht die Angelegenheit dagegen beim insolventen deutschen Ableger von Thomas Cook aus. Angeblich steht die Bitte um einen Staatskredit in Höhe von 375 Millionen Euro im Raum. Aber die Perspektiven auch für die rund 2000 Beschäftigten erscheinen weniger rosig als bei Condor. Die Struktur des Unternehmens ist nicht so klar wie beim Ferienflieger, die Vermögenswerte dürften erheblich kleiner sein, und der Pauschalreise-Markt ist ohnehin überbesetzt. Die Pleite von Thomas Cook Deutschland wäre gleichwohl dramatisch. Am noch zweitgrößten Veranstalter hierzulande hängen schließlich auch 130 eigene Reisebüros. Ihnen fehlen jetzt Arbeit und Aufträge. Dazu kommen 1500 Reisebüros, die als Franchise-Nehmer oder in Kooperation Reisen für die Thomas Cook-Marken verkauft haben. Für sie sind (oder besser waren) die Provisionen eine wichtige, wenn nicht überlebenswichtige Einnahmequelle.

