Eine Sache des Blickwinkels

Mit einem Tag Abstand hat Adler-Trainer Pavel Gross äußerlich gelassen das 1:6 vom Sonntag in Schwenningen analysiert. Wobei ihm Eines ganz wichtig war: „Ich bin überzeugt von der Mannschaft. Sie besitzt innere Stärke.“

Es drängt sich der Verdacht auf, dass der erfolgshungrige 51-Jährige mit dieser Aussage Mutmaßungen, er erreiche das Team nicht mehr, bereits im Keim ersticken will. Zumal am Freitag die Überraschungsmannschaft der Stunde – Straubing – nach Mannheim kommt.

In der Vergangenheit hatte Gross seinen Unmut über schlechte Leistungen sehr deutlich kundgetan, selbst wenn das Team gewonnen hatte. Genügte das Gesehene den Ansprüchen des Coaches nicht, wurde der Finger in die Wunde gelegt. Damit kann nicht jeder gleichermaßen gut umgehen. Dass Gross gute Leistungen Einzelner nur in wenigen Fällen öffentlich ausdrücklich hervorhebt, verstärkt den Eindruck eines von Ehrgeiz getriebenen Menschen.

Dies ist jedoch der Blick von außen. So lange Gross innerhalb der Mannschaft die richtigen Worte findet und die Spieler zu motivieren vermag, ist alles in Ordnung. Was man nicht vergessen darf: Etliche Spieler schwärmen von Pavel Gross als jemandem, der sie stetig besser gemacht habe. Vielleicht wird Moritz Wirth der Nächste in dieser Reihe. Er kann zumindest sicher sein, bei Gross eine Chance zu bekommen.

