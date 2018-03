Eine Schande für die Liga

Anzeige

Der Übeltäter hat seine Strafe erhalten. Die Deutsche Eishockey Liga zieht Münchens Steven Pinizzotto zunächst aber nur für fünf Spiele aus dem Verkehr. Der Rüpel, der mit seinem brutalen Ellbogencheck gegen den Kopf von Matthias Plachta die Gesundheit des deutschen Nationalspielers aufs Spiel setzte, ist damit noch mehr als gut bedient.

Pinizzotto ist kein unbeschriebenes Blatt. Die Liga hat ihn schon einmal zum Rapport in ihre Zentrale bestellt und ihm seine ständigen Provokationen vorgehalten. Den Eishockey-Fans ist noch in bester Erinnerung, wie Pinizzotto in der Finalserie 2016 gegen einen bereits geschlagenen Gegner nachtrat. Als München alles klargemacht hatte, bejubelte Pinizzotto nicht einfach nur das entscheidende Tor und den damit verbundenen Titelgewinn, sondern zelebrierte diesen ausgerechnet voller Inbrunst vor der Wolfsburger Spielerbank.

Von wegen Sheriff

Mit Fair Play hat das nichts zu tun. Gelernt hat der von den EHC-Fans als „Sheriff vom Oberwiesenfeld“ geadelte Pinizzotto daraus nichts. Im Gegenteil: Statt für Recht und Ordnung zu sorgen, wie es von einem Gesetzeshüter verlangt wird, hat er den Sport mit Füßen getreten. Es ist das eine, wenn man den Gegenspielern mit einem schmutzigen Spruch aus der Fassung bringen will oder sich ihm in einem fairen Faustkampf stellt – die Aktion gegen Plachta am Donnerstagabend war aber genauso überflüssig wie verabscheuungswürdig. Der Mannheimer befand sich gerade an der Bande im Zweikampf mit Konrad Abeltshauser, als Pinizzotto heranflog und kurz vor dem Einschlag noch einmal den Ellbogen nach oben zog, um Plachta auch ja richtig zu verletzen.