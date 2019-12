Das ist eine in vielerlei Hinsicht einzigartige Initiative, die die Mannheimer Rotarier jetzt anschieben: Gemeinsam mit vielen Partnern wollen sie Grundschulkindern der Neckarstadt-West unter die Arme greifen, damit diese mehr Chancen auf ihrem Lebensweg bekommen. Eine tolle Sache, die an das Bildungsförderprogramm „Ein Quadratkilometer Bildung“ in der Neckarstadt-West anknüpft – ebenfalls eine privat-öffentliche Kooperation. Freudenberg Stiftung, Stadt und das Staatliche Schulamt haben dabei über mehrere Einrichtungen zehn Jahre lang eine Bildungskultur entwickelt und erprobt. Eingebunden waren Kindertageseinrichtungen, Eltern und alle weiteren Bildungseinrichtungen in dem Stadtteil. So entstand zum Beispiel die Lernwerkstatt. Das war wichtig.

Daran muss und kann der Campus nun anknüpfen und das integrierte Gesamtkonzept, das auch das Kinder- und Jugendbildungshaus „Kaisergarten“ auf dem Gelände der Herz-Jesu-Pfarrei einbezieht, weiter voranbringen. Dass eine konzertierte Aktion aller Akteure in dem Stadtteil weiter dringend nötig ist, zeigen die Vorfälle auf dem Pausenhof der Humboldtschule. Und auch im städtischen Bildungsbericht, der die Übergangsquoten von der Grund- auf eine weiterführende Schule ausweist, ist nachzulesen, dass es in Sachen Bildungsgerechtigkeit Nachholbedarf gibt. Von 750 Grundschulkindern haben 90 Prozent einen Migrationshintergrund. Noch nicht einmal jeder dritte Viertklässler schafft den direkten Weg zum Abitur, die „Gymnasialübergangsquote“ liegt bei 30 Prozent. Damit darf man sich nicht zufriedengeben.

