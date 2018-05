Anzeige

Auf eine schnelle Einführung des Ethikunterrichts an Grundschulen drängt die SPD in Baden-Württemberg. Endlich erkenne die Kultusministerin, dass sie etwas tun müsse. Aber es fehle an konkreten Aussagen, ab wann die Wertevermittlung jenseits des Religionsunterrichts in den ersten bis vierten Klasse beginnen solle. Die Sozialdemokraten fordern ein sofortiges Handeln.

Dass die Oppositionspartei der Regierung zusetzt, entspricht ihrer Rolle. Aber festzuhalten bleibt: Was die SPD jetzt so dringlich anmahnt, war ihr noch vor ein paar Jahren nicht allzu wichtig. Im Gegenteil. Der damalige Kultusminister der grün-roten Landesregierung, Andreas Stoch, freute sich im April 2014 über einen juristischen Sieg vorm Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Eine Mutter hatte das Land verklagt und Ethik als Alternative zum Religionsunterricht schon ab der ersten Klasse verlangt. Damit war sie in mehreren Instanzen gescheitert. Die Rechtsauffassung des Landes sei damit umfassend bestätigt worden, ließ Stoch verlauten.

Das Ministerium argumentierte damals, bei der Vielzahl der Aufgaben im Bildungsbereich könnten nicht weitere tausend Lehrerstellen für Ethik in Grundschulen geschaffen werden. Stochs Nachfolgerin Susanne Eisenmann (CDU) ist da schon einen Schritt weiter. Sie nimmt zumindest den Ausbau an weiterführenden Schulen in Angriff – und stellt erste Weichen für eine Einführung an Grundschulen.