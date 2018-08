Anzeige

Sicher ist es einen Versuch wert: Extra ausgewiesene Zonen an den Planken könnten dort im Fußgängerbereich das Tohuwabohu bei der morgendlichen Anlieferung minimieren. Wichtig wäre das! Verbesserungen beim Lieferverkehr haben auch andere Städte mittels Mikrodepot-Konzept erreicht, bei dem die „allerletzte“ Meile von einem zentralen Standpunkt aus per Fahrrad oder zu Fuß bedient wird. Das kann funktionieren.

Allerdings: Ausgewiesene Ladezonen werden leider auch häufig blockiert. Eine Langzeitbeobachtung im Zusammenhang mit einer IHK-Studie Anfang 2018 in Köln und in Leverkusen ergab, dass in 81 Prozent der Beobachtungen die Flächen durch Pkw belegt waren, so dass Lieferfahrzeuge dort keinen Platz mehr fanden. Es braucht also verstärkte Kontrollen – das ist absehbar.

Den Quadraten und den übrigen Stadtteilen im Zentrum ist damit aber nicht geholfen. In den engen Wohnstraßen – beispielsweise in der Neckarstadt-Ost – ist schon jetzt vielfach ein Durchkommen mit dem Pkw kaum möglich. Hier wird man sich andere Lösungen einfallen lassen müssen, um die Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer künftig aufrecht zu erhalten. Staus in der Stadt verursachen eben nicht nur Lastwagen, sondern vor allem der stetig zunehmende Individualverkehr.