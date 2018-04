Anzeige

Einst waren sie Rivalen, ja Krieger gegeneinander, als es um Territorien am Schwarzen Meer ging. Nun üben Moskau und Ankara – mit einigen Zwischenfällen zwar – den Schulterschluss und geben sich vor allem im kriegsgebeutelten Syrien als Friedensstifter – mit unterschiedlichen Interessen. Genau das aber ist auch beim Treffen zwischen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan das Problem.

Russland wie auch der Iran, dessen Präsident Hassan Ruhani ebenfalls in der Türkei dabei ist, agieren als militärische Schutzmacht des Assad-Regimes. Die Türkei unterstützt syrische Rebellen und gilt als erbitterter Gegner Assads. Russland stärkt Kurden den Rücken. Die Türkei aber kooperiert nicht mit der Kurdenmiliz YPG. Sie hält sie für Terroristen. Die alles entscheidende Frage bei den Gesprächen wird die syrische Provinz Idlib sein. Noch ist sie in den Händen von Assads größten Feinden, den syrischen Rebellen. Die Türken nutzen das Gebiet als Puffer gegen den Krieg. Assad aber will, wie in Ost-Ghouta, jeden „Zentimeter syrischen Territoriums zurückerobern“. Wohl mit Hilfe der Russen. Für die Türkei bedeutete dies noch mehr Flüchtende. Eine militärische Offensive brächte nur noch weitere Tote.

Moskau, Ankara und Teheran wollen eine „politische Lösung“. Das hieße aber, dass einer der vermeintlichen Friedensstifter bei Idlib nachgeben müsste. Weder Putin noch Erdogan werden ihre Grundsätze, was den syrischen Machthaber und sein Regime angeht, aufgeben. Das Treffen in Ankara, wie auch schon das russisch-türkische-iranische Treffen in Sotschi vor knapp fünf Monaten, ist ein weiteres Format, um eine Lösung für den Frieden in Syrien zu finden. Mehr ist es nicht.