Gewiss, sie gehören zur Großstadt. Ab und an eine Ratte vorbeihuschen zu sehen, ist normal, besonders in Flussnähe. Der Paradeplatz liegt indes weit genug entfernt von Rhein und Neckar. Dass hier die Nager, sobald es dunkel wird, derzeit in großer Zahl herumtollen, ist einfach ekelhaft. Dieser Ort sollte ein Aushängeschild für die Stadt sein, das Zentrum des pulsierenden Lebens. Auch am späten Abend und gerade im Sommer.

Schuld an der Plage sind in allererster Linie jene Menschen, die verantwortungslos ihre Essensreste liegenlassen. Aber den Schaden haben alle Bürger. Daher muss sich die Stadt darum kümmern. Das tut sie aktuell augenscheinlich zu wenig. Hilfreich wäre, am Paradeplatz häufiger Müll einzusammeln, die Rückzugsräume der Nager zu beschneiden und davor verstärkt Köderfallen aufzustellen.

Und jetzt bitte nicht mit dem Einwand kommen, für Ratten sei es (zu) qualvoll, an Ködern zu verenden. Wer so denkt, kann ja im eigenen Bereich bei Bedarf Lebendfallen verwenden (und sehen, was er später mit einer tobenden Ratte darin anstellt). Aber so richtig und wichtig Tierschutz grundsätzlich ist: Im öffentlichen Bereich muss der Schutz der Bürger Vorrang haben. Hier geht es schließlich nicht nur um Mannheims Image, sondern um all die gesundheitsschädlichen Keime, die Ratten – vor allem aus der Kanalisation – mit sich tragen und verbreiten. Wie gesagt: einfach ekelhaft.