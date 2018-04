Einfach kleinlich

Anzeige

Der Volksmund sagt: „Kleinvieh macht auch Mist!“ Er begründet so, warum – ob bei Spenden oder beim Sparen – die Summe von Kleinbeträgen sich am Ende doch groß auswirken kann. So gesehen ist es verständlich, wenn die Mitarbeiter im Rathaus unter dem Zwang, Einsparvorschläge zu liefern, selbst an winzige Beträge denken. Denn auch die summieren sich.

Aber die Stadt – sprich Oberbürgermeister und Gemeinderat – müssen sehr aufpassen, dass ihre Sparbemühungen nicht als Kleinlich, ja als klein kariert aufgefasst werden.

6000 Euro spart die Stadt, wenn sie Altersjubilaren weniger gratuliert als bisher. Betroffen sind nur wenige Personen – vordergründig. Doch zählt man, Angehörige, Freunde und Bekannte mit, dann wächst die Zahl schnell. Bei all denen setzt sich dann im Hinterkopf einfach die Botschaft fest, dass die Stadt bei ihren ältesten Bürgern ein paar Euro spart – und das bei einem Milliardenhaushalt.