Als der FC Schalke 04 zum letzten Mal ein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewann, schwappten gerade erste Nachrichten aus China zu uns herüber, laut denen ein neuartiger Virus in der Metropole Wuhan mysteriöse Lungenerkrankungen ausgelöst hat. Am 17. Januar 2020 war das, gefühlt in einer anderen Epoche.

Elf Monate später sieht die Welt nicht nur in Gelsenkirchen komplett anders aus. Der Niedergang, den Schalke in diesem Zeitraum erleben musste, ist in der Bundesliga-Geschichte beispiellos. Aus einem stolzen, wuchtigen Traditionsverein, der nach eben jenem 2:0 gegen Gladbach im vergangenen Januar als Tabellenfünfter realistische Hoffnungen auf die Champions League hegen durfte, ist ein Trümmerhaufen geworden. Die Lachnummer der Liga, bei der sich Fehlentscheidung an Fehlentscheidung reiht, mit einer seit 28 (!) Spielen sieglosen Mannschaft, in der nichts funktioniert. Ein Club, der orientierungslos in Richtung Abgrund schlingert.

Die Beurlaubung des erst Ende September eingestellten Trainers Manuel Baum ist das nächste Eingeständnis des Scheiterns der Schalker Führungsetage. Sportvorstand Jochen Schneider schlug alle Warnungen in den Wind, dass der in der Außenwirkung blasse Taktikexperte Baum vielleicht nicht das Format besitzen könnte, den taumelnden Riesen wieder aufzurichten. Zehn weitere Spiele ohne Sieg ist auch der Manager schlauer.

Wie groß die Not auf Schalke ist, zeigt die erneute Reaktivierung des Fußball-Rentners Huub Stevens. Es ist eine Entscheidung, aus der die pure Hilflosigkeit spricht – und der nächste Beleg für eine katastrophale Personalplanung. Mit seiner Erfahrung und seinen legendären Qualitäten als „harter Hund“ soll der Niederländer 23 Jahre nach dem sensationellen Uefa-Cup-Triumph mit Schalke zumindest die Hoffnung auf die Rettung zurückbringen. Und da das Niveau im Tabellenkeller der Bundesliga zurzeit so erbärmlich niedrig ist, könnte Stevens die Gelsenkirchener mit nur einem Erfolg gegen Bielefeld am Samstag tatsächlich wieder zu einem ernsthaften Kandidaten auf den Klassenerhalt machen. Es wäre das versöhnliche Ende eines der dunkelsten Jahre der Schalker Vereinsgeschichte.

