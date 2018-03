Eingeständnis des Versagens

Anzeige

Als Vorbild kann dabei ausgerechnet ein Verein dienen, der in der kommenden Saison ironischerweise mit dem HSV in der 2. Liga spielen wird: der 1. FC Köln. Die Rheinländer lagen nach dem Abstieg 2012 fast in Trümmern, hochverschuldet und mit mieser sportlicher Perspektive. Doch in Köln trafen sie damals die richtigen Entscheidungen und kehrten nach einem Übergangsjahr gestärkt in die Bundesliga zurück – bis zum Betriebsunfall in dieser Spielzeit. Dass der Name Jörg Schmadtke jetzt durch Hamburg geistert, ist deshalb keine große Überraschung.

Das ist allerdings das positive Beispiel. Denn ein Abstieg kann nicht nur eine heilsame Wirkung haben, sondern auch das Anfang vom Ende sein. Siehe 1860 München oder – mit Abstrichen – dem 1. FC Kaiserslautern. Die Ausrufung eines Neuaufbaus bietet also per se keine Gewähr für eine bessere Zukunft. Andererseits: Wer am Boden liegt, kann auch wieder aufstehen.

