Eintracht Frankfurt hat in der Europa League gegen Benfica Lissabon einmal mehr bewiesen, zu welchen Höhenflügen diese Mannschaft aufgrund ihrer überragenden Mentalität fähig ist. Die Hessen wollten den ersten Einzug in ein europäisches Halbfinale seit 39 Jahren unbedingt – und zerrissen sich förmlich dafür, getragen von ihren enthusiastischen Fans, die für einen zusätzlichen Energieschub sorgten. Deshalb hat sich der Bundesliga-Vierte diesen grandiosen Erfolg verdient, auch wenn die Eintracht dazu das nötige Glück brauchte.

Nach Donezk und Inter Mailand ist es Frankfurt gelungen, mit Benfica den dritten Champions-League-Teilnehmer auszuschalten. Das sorgt für das nötige Selbstvertrauen, um sich im Duell mit Premier-League-Schwergewicht Chelsea London eine realistische Finalchance auszurechnen.

Am Ziel ist die Eintracht noch lange nicht. Der nächste internationale Höhepunkt darf den Blick auf den Bundesliga-Endspurt, in dem Platz vier unbedingt verteidigt werden soll, auf keinen Fall vernebeln. Denn dieser Weg ist der sicherste in die Königsklasse. Das Ticket dafür würde Frankfurt finanziell in ganz andere Dimensionen katapultieren – und es vielleicht ermöglichenden, umworbene Stars wie Luka Jovic ein weiteres Jahr in der Bankenmetropole zu halten.

Allen ist bewusst, welch einmalige Chance sich gerade bietet. Die Profis gehen dafür an das körperliche Limit und mobiliseren die letzten Kräfte. Sinnbildlich dafür war der Auftritt von Simon Falette, der in dieser Saison kaum zum Zug kam – und gegen Benfica über sich hinauswuchs. Von dieser Einstellung und von Adi Hütters taktischer Raffinesse leben die Frankfurter.

Durch ihre Heldentaten auf europäischer Bühne haben sie bereits sehr viel für das Renommee des Clubs getan – doch diese Mannschaft will noch mehr.

