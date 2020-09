Eins ausgewischt

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Ferrari den eigens für den 1000. Grand Prix in Burgunderrot umfolierten Boliden vorstellt, gibt Sebastian Vettel bekannt, dass er ab der kommenden Saison im Aston Martin sitzen wird. Die Erleichterung war dem Heppenheimer anzumerken. Sogar sein Karriereende hatte er in Erwägung gezogen. Stattdessen kann er jetzt an die vergangenen sechs Jahre, in denen der erwartete Fortschritt beim Team aus Maranello ausblieb, in denen der viermalige Weltmeister von seinen Vorgesetzten immer wieder öffentlich für die Rückschläge mitverantwortlich gemacht wurde, einen Haken machen. Nicht zuletzt die Art und Weise, wie Ferrari den de facto Rauswurf lange Zeit als Trennung in beiderseitigem Einverständnis verkauft hatte, hat Vettel bestimmt nicht vergessen.

„Glücklich zu wissen, dass du auch nächstes Jahr dabei bist! Lass uns das beenden, indem wir zusammen unser Bestes geben“, gratulierte sein Noch-Arbeitgeber zum neuen Vertrag. Angesichts der Probleme bei Ferrari könnte das Team ganz froh darüber sein, dass die Aufmerksamkeit von den akuten Problemen ablenkt. Die Kommentare zum neuen Ferrari-Design waren jedenfalls eher hämisch. Ob man dank der neuen Farbe auch an PS gewonnen habe, wurde in den sozialen Netzwerken gefragt. Oder, dass sich Williams über den roten Flitzer im Rückspiegel freuen würde.

Die Scuderia hat es nicht leicht. Doch das haben sich die Verantwortlichen zu weiten Teilen selbst zuzuschreiben. Neben dem Umgang mit Vettel werfen die Motor-Tricksereien aus der vergangenen Saison kein gutes Licht auf den Rennstall. Zumal sich Ferrari damit im Nachhinein doppelt geschadet hat. Ohne den Betrug hätte Mercedes nicht so viel Energie und Geld in die Entwicklung des neuen Silberpfeils gesteckt. Jetzt fahren Hamilton und Bottas mit der Konkurrenz Schlitten. Ein Desaster.

Vettel kann das nun egal sein. Bei Aston Martin dürfte er die Wertschätzung erhalten, die er bei Ferrari so schmerzhaft vermisst hat. Und dank der Zusammenarbeit seines neuen Teams mit Mercedes könnte es gut sein, dass der Heppenheimer in der kommenden Saison die Roten aus Maranello aus einer neuen Perfektive sieht – im Rückspiegel.

