Einzig richtige Antwort

Je länger die Corona-Pandemie andauert – und sie dauert in Deutschland noch nicht sehr lange – desto zahlreicher werden die Forderungen nach staatlicher Unterstützung. Aktuell kreisen die Debatten um ein höheres Kurzarbeitergeld, staatliche Kaufprämien für Autos und einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie.

Aus der Perspektive der jeweils Betroffenen gibt es mit Sicherheit eine Reihe von guten Gründen, staatliche Hilfen für sich zu reklamieren. Doch die Antwort, die Bundeskanzlerin Angela Merkel gegeben hat, ist im Moment die einzig richtige: Nicht jede Woche neue – und vor allem teure – Maßnahmen beschließen, sondern sich erst einen Gesamtüberblick verschaffen, hat Merkel als Marschroute vorgegeben.

Im Fall des Kurzarbeitergelds könnte das heißen, abgestuft und am individuellen Einkommen gemessen eine staatliche Aufstockung zu prüfen. So werden Unternehmen entlastet und gerade Menschen mit geringem Einkommen können vor existenziellen Nöten bewahrt werden. Zudem sind es genau die Menschen, die über keine besonders starke Lobby verfügen. Gleichzeitig werden auf diese Weise Jobs und Arbeitsplätze gesichert – was kurz- und mittelfristig den Konsum stützt. Und das käme sowohl der Autoindustrie als auch der Gastronomie zugute.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020