Morgen wissen wir es. Morgen gibt die SPD das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung bekannt. Dann ist klar, ob die Sozialdemokraten erneut eine Koalition mit der Union eingehen und Deutschland endlich eine neue Regierung bekommt. Niemand kann das Ergebnis vorhersagen. Aber zwei Dinge stehen schon fest. Erstens: Die SPD-Mitglieder wären schlecht beraten, das Bündnis mit CDU und CSU abzulehnen. Denn das käme eher einer Zerstörung als einer Erneuerung der Partei gleich. Und zweitens: Eine große Koalition wäre auf Bundesebene längst nicht mehr die Ausnahme – sondern der Regelfall.

Seit dem Ende des „rot-grünen Projekts“ 2005 hat es drei Bundesregierungen gegeben. Nur einmal lautete die Konstellation nicht schwarz-rot, sondern schwarz-gelb. Das ist der Zersplitterung des Parteiensystems geschuldet. Diese ist einerseits Ausdruck einer Fragmentierung der Gesellschaft. Und andererseits entstanden, weil sich Teile der großen Parteien von diesen abspalteten – und sie so erheblich schwächten. Bei der SPD führte die Agenda 2010 zur Gründung der WASG, die mit der PDS zur Linken fusionierte. Auf der anderen Seite des Spektrums sorgten Griechenland- und Flüchtlingskrise zum Entstehen der AfD.

Doch nicht nur diese strukturellen Gründe sind schuld daran, dass die „Volksparteien“ keine mehr sind. Die Individualisierung der Gesellschaft schwächt die Bindungen an Milieus und Parteien. Die Folge: Die alten Zweier-Koalitionen aus einem großen und einem kleinen Partner gehören in einem Bundestag mit sechs Parteien der Vergangenheit an. Auch wenn sie in vielen Köpfen noch weiterleben.