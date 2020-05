Eisenmann am Scheideweg

Der Landeselternbeirat fährt schwere Geschütze gegen Kultusministerin Susanne Eisenmann auf. Die Eltern fühlen sich laut deren Interessensvertretung in Corona-Zeiten im Stich gelassen – und das gilt für Kitas genauso wie für die Schulen. Gerade für Eisenmann ist dies eine heikle Situation, schließlich will sie bei der Wahl im Frühjahr 2021 die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte des

...