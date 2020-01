Eisenmanns Marathon

Bei der Südwest-CDU ist beim Start ins Vorwahljahr viel Zweckoptimismus im Spiel. In einer Momentaufnahme steht der kleinere Partner der grün-schwarzen Landesregierung gerade besser da, weil die Grünen mit überraschenden Personalabgängen kämpfen und sich mit dem Ersatz schwer tun. Auf der langen Strecke bis zur Landtagswahl in 14 Monaten spielen die Lücken in der zweiten Reihe der Grünen sicher keine entscheidende Rolle. Da kommt es darauf an, ob Baden-Württembergs Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine hohen Popularitätswerte halten kann und der Klimaschutz das alles überstrahlende Thema bleibt.

Bei der CDU ist man nach den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit schon froh, dass sich die Partei derzeit geschlossen hinter Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann versammelt. Der Zusammenhalt der Partei ist eine Voraussetzung für eine Ergebnisverbesserung, reicht aber nicht aus. Eisenmann muss sich persönlich bekannt machen und den Wählern vermitteln, für was sie steht.

Da geht es nicht um ein dickes Wahlprogramm, sondern um ein paar Schwerpunkte, die den Bürgern wichtig sind. Die Wahlforscher sehen einen Trend, dass Landtagswahlen ähnlich wie Oberbürgermeisterwahlen durch die Persönlichkeiten der Kandidaten entschieden werden. Das macht die Aufgabe der CDU-Frau gegen den Landesvater nicht einfacher. Vor ihr liegt bis zu einem Sieg noch eine Marathonstrecke mit schweren Anstiegen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020