Eisige Piste

Es gab eine Zeit, da standen die deutschen Alpin-Skifahrer dauerhaft im Rampenlicht. Diese ist noch gar nicht so lange her. Maria Höfl-Riesch, Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg setzten Glanzpunkte im Weltcup, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Das Trio stand stellvertretend für eine ganze Sportart in Deutschland. Doch spätestens mit dem Rücktritt von Rebensburg fehlen dem Deutschen Ski-Verband die nötigen Persönlichkeiten, um nicht von der eisigen Piste zu rutschen.

Die Rennläufer brauchen dringend neue Aushängeschilder, um im Kampf um die überlebenswichtige mediale Aufmerksamkeit nicht Schritt für Schritt von den Fernsehschirmen zu verschwinden. Stefan Luitz und Thomas Dreßen bei den Männern und Lena Dürr bei den Frauen müssen es nun richten. Das ist eine fast unmögliche Herkulesaufgabe. Sie sind zwar alle hervorragende Athleten, aber eben keine konstanten Spitzenfahrer.

Deshalb spielt die Verbandsspitze auf Zeit. Bundestrainer Jürgen Graller spricht für diesen Winter von „einer anderen“ Erwartungshaltung. Er hofft darauf, dass sich Top-Talente in dieser Situation schneller entwickeln können, um bald die entstandene Lücke zu schließen.

Momentan wird Abfahrerin Kira Weidle am ehesten zugetraut, irgendwann für die so wichtigen positiven Schlagzeilen sorgen zu können. Überflieger gibt es beim DSV aktuell aber leider nicht viele – und Weidle ist mit 24 Jahren eigentlich auch schon über den Talentstatus hinaus.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020