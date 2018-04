Anzeige

So wie es ist, kann es nicht bleiben. Die Lage im Elendsstreifen namens Gaza ist für die zwei Millionen palästinensischen Bewohner schon lange kaum noch auszuhalten. Seit einem Jahr haben sich die Mangelzustände dort derart verschärft, dass der Vergleich mit einer humanitären Katastrophe angebracht ist. Eine zudem, für die nicht die Natur, sondern die Politik verantwortlich ist.

Nicht nur Israels Regierung, auch Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hat seinen Anteil daran, dass in Gaza alles knapp ist. Sauberes Trinkwasser genauso wie Strom. Es fehlt an bezahlter Arbeit und vor allem an Zukunftsperspektiven. Nichts davon ist neu. In UN-Berichten wird schon länger gewarnt, dass Gaza im Jahr 2020 unbewohnbar zu werden droht. Die gewalttätigen Zusammenstöße vom Karfreitag haben das Problem wieder in den Fokus gerückt.

Aufrufe an beide Seiten, sich zu mäßigen, helfen da nicht weiter. Konkrete Projekte wie der Bau eines Seehafens, funktionierende Klärwerke, womöglich die Installation von Solaranlagen zur Stromgewinnung wären ein echter Beitrag zur Deeskalation. Die rigide Blockade muss enden, damit die Menschen in Gaza nicht jede Hoffnung verlieren.