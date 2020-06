Empathielos

Ich bekomme keine Luft“ sagen die Schwarzen, die im Würgegriff gnadenloser Polizisten ersticken. Wie auch Zehntausende an Covid-19-Erkrankte, die sterben, weil ihr Staat versagt. Die Amerikaner bräuchten dringend einen Heiler. Doch sie haben einen Narzissten im Weißen Haus, der alles nur noch schlimmer macht.

Wie US-Präsident Donald Trump das Militär aufmarschieren lassen wollte, um die heftigen Proteste gegen Polizeigewalt zu unterdrücken, will er nun – mitten in der Corona-Pandemie – die Krankenversicherung für 23 Millionen Amerikaner abschaffen. Das hat nicht nur etwas von Grausamkeit. Es fehlt ein schlüssiger Plan und allem voran Empathie.

Das Ergebnis lässt sich an der Zahl der gestürzten Denkmäler für notorische Rassisten, den täglichen Rekorden an Covid-19-Neuinfektionen und nun auch an den Umfragewerten Trumps ablesen. Würde am kommenden Wochenende gewählt, müsste der Präsident in einstigen Hochburgen wie Texas und Georgia um seine Mehrheit fürchten. Doch die Wahlen sind erst im November.

Bis dahin kann Trump im Weißen Haus noch eine Menge Schaden anrichten. Sei es durch das Schüren bestehender Gegensätze, das Behaupten irrer Verschwörungstheorien oder dem Provozieren von Gewalt. Statt zu helfen, verabreicht er jeden Tag neues Gift. Statt Reformen und Schutzmasken setzt Trump auf Brot und Spiele.

Das dürfte dieses Mal nicht funktionieren. Denn die Pandemie des Coronavirus ist so bedrohlich wie die der Polizeigewalt gegen Minderheiten. Beides verschwindet vor dem Wahltag nicht einfach so. Der Ruf der Betroffenen wird mit jedem Tag lauter: „Wir bekommen keine Luft.“

