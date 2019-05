Ende der Show

Dass er ein neues Image eines Staatsoberhaupts etablieren will, zeigte Wladimir Selenski, der gestern vereidigte ukrainische Präsident, bereits in seinem Wahlkampf. Er hielt sich – passend zu seinem Kabarettisten-Dasein – mit seinen politischen Auftritten stets zurück, unterhielt die Menschen von der Showbühne aus und erreichte so Wähler im Westen wie im Osten der Ukraine, in Landesteilen, die vor allem bei Wahlen gespalten sind.

Selenski pflegte die Lockerheit, pflegte den Witz und wenig politische Seriosität. In einem Land, das seine korrupte Elite satt hatte, kam das gut an. Auch bei der Amtseinführung gab sich Selenski volksnah. Er kam die letzten Schritte zu Fuß ins Parlament, seine Fans entlang des Weges klatschte er ab, machte Selfies mit ihnen. Ein neuer Geist zog so ins Präsidentenamt in Kiew.

Der Popstar-Atmosphäre aber setzte der junge Amtsinhaber schnell die Auflösung des Parlaments entgegen, ein starkes, wenn auch kein risikoloses Zeichen seiner Entschlossenheit, die politische Lage in der Ukraine umzukrempeln.

Er ist ein sichtbar anderer Präsident. Einer aber, der nicht im Alleingang entscheiden kann, zumal weiterhin unklar ist, wen er in seinem Team hat, wen er als Minister an seiner Seite haben wird. Zudem legt Moskau dem Polit-Neuling in Kiew Steine in den Weg. Kaum war Selenski gewählt, hatte Russland mit der Vergabe russischer Pässe an die Ukraine im Donbass und anderswo begonnen. Von der Krim wird es sich genauso wenig trennen, wie es die Unterstützung in den Separatistengebieten Donezk und Lugansk einstellen wird.

Selenski ist kein Clown mehr, wie er sich im Wahlkampf stets selbst genannt hatte. Er hat rhetorisch stark angefangen, setzt auf das „Wir“. Der Ukraine stehen heiße Mai-Tage bevor. Nicht nur im meteorologischen Sinne.

Dienstag, 21.05.2019