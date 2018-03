Ende der Vernunft

Anzeige

Rex Tillersons Abgang als Außenminister der USA war lange erwartet worden. Der Eigenbrötler galt als isoliert in der Regierung und war von seinem Präsidenten wiederholt öffentlich gedemütigt worden. Die Art und Weise, wie Donald Trump ihn nun auf die Straße setzte, ist in der inzwischen an Vieles gewöhnten Hauptstadt dennoch ein Schocker. Die Umstände von Tillersons Rauswurf sind beispiellos. Das US-Außenministerium widerspricht offen der Darstellung des Weißen Hauses, der Minister sei bereits am Freitag auf Reisen in Afrika darüber informiert worden.

Sein Sprecher sagt, Tillerson habe nicht mit dem Präsidenten gesprochen und kenne die Gründe seiner Entlassung nicht. Er wäre gerne im Amt geblieben.

Einiges deutet darauf hin, dass Trump die klare Stellungnahme des Chef-Diplomaten zum mutmaßlichen Giftanschlag der Russen auf einen ehemaligen Doppelagenten in London nicht gepasst hat. Zuvor hatte Trump seinen Außenminister mit seiner Spontan-Zusage zu einem Gipfeltreffen mit Kim Jong Un düpiert. Wenige Wochen davor hatte er Tillerson noch kritisiert, weil dieser Gespräche mit Nordkorea ins Spiel brachte. Schließlich stimmte der frühere Exxon-Mobile-Chef nicht mit Trumps Protektionismus in der Handelspolitik überein. In all diesen Punkten findet der Präsident mit dem designierten Außenminister Mike Pompeo eher sein Alter Ego als mit dem störrischen Ölmann. Mit Tillerson verlässt der Nächste aus der übersichtlichen „Erwachsenen“-Riege unter lauter Amateuren das Weiße Haus.