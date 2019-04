Ende einer Ära

Eines muss den Rhein-Neckar Löwen zugestanden werden: Schöngeredet haben die Bundesliga-Handballer diese frustrierende Saison zu keiner Zeit. Allerdings konnten sie ein sich ständig wiederholendes Versprechen nicht einlösen. Alle gelobten nach vielen der häufig spielerisch dürftigen Vorstellungen Besserung. Doch daraus wurde – von wenigen Ausnahmen abgesehen – bislang nichts. Und daran dürfte sich bis zum Saisonende auch nicht mehr viel ändern. Denn warum sollte plötzlich etwas klappen, das schon seit sieben Monaten meistens schiefgeht? Zumal von nun an auch noch der Anreiz fehlt. Die Runde ist gelaufen und wird mit dem Verpassen aller Saisonziele enttäuschend enden. Daran ändert auch der Supercup-Gewinn im August wenig.

Mit dem breitesten und wohl auch teuersten Kader seit dem Neuaufbau im Jahr 2012 waren die Löwen gewiss nicht als Favorit in die Saison gestartet. Immerhin mussten fünf Zugänge integriert und der schwerwiegende Verlust des nach Kiel abgewanderten Hendrik Pekeler kompensiert werden. Die Badener wollten aber, was ihr logischer Anspruch sein muss, so lange wie möglich um alle Titel mitspielen. Doch daran sind sie in jedem Wettbewerb gescheitert. Im Pokal wurde das anvisierte Final Four verpasst, in der Bundesliga wird es noch nicht einmal für die erneute Champions-League-Qualifikation reichen und in der Königsklasse war wieder einmal im Achtelfinale Schluss, was weniger am Aus in Nantes, sondern vielmehr an teilweise desolaten Vorrundenauftritten lag, die eine bessere Ausgangslage kosteten.

Andréssons schwieriger Start

Das alles ist nach den sehr erfolgreichen Jahren durchaus hinnehmbar, gibt es doch immer einen Kredit, den sich ein Team erspielt. Außerdem darf nicht erwartet werden, dass die Löwen immer ganz oben stehen. Dafür gibt es mit dem THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg zu viele starke Rivalen, die um Titel und Topplatzierungen streiten. Aber: Nun gilt es, die richtigen Lehren aus dieser Saison zu ziehen, die allen voran die Probleme auf den Halbpositionen zeigte. Zu viel hing erneut an Regisseur Andy Schmid, der sich vorbildlich aus seinem Tief im Herbst kämpfte und in dieser Runde trotz des kleinen Hängers wieder einer der Besten ist, während andere seit Monaten im Dauerkrisen-Modus verweilen oder zu wechselhaft agieren.

Ob der neue Trainer Kristján Andrésson diese Schwächen in den Griff bekommt oder die Qualität einzelner Spieler schlichtweg nicht reicht, wird eine der spannendsten Fragen der nächsten Saison, in der Andrésson nicht nur wegen der Rückraumproblematik vor keiner leichten Aufgabe steht. Er übernimmt zwar eine Mannschaft, die mit ihren Titeln zwischen 2016 und 2018 den deutschen Handball dominierte, die aber ebenso ihre beste Zeit schon hinter sich hat, weshalb bereits jetzt feststeht: Im Sommer 2019 endet – so hart das auch klingen mag – die Ära des mit Abstand erfolgreichsten Löwen-Teams der Clubgeschichte, das zwar noch immer gegen jeden Gegner gewinnen, aber eben auch immer häufiger gegen jeden verlieren kann. Und das darf nicht der Anspruch sein.

