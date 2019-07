Es ist ein faszinierender Anblick, wie zurzeit rund um den Hauptbahnhof neue Straßenzüge und Häuserzeilen Gestalt annehmen. Dass es von den ersten Planungen und Beschlüssen bis zu den kurz bevorstehenden Abschlüssen der Bauarbeiten lange, manchem auch zu lange, gedauert hat – sei’s drum. Mannheims neue Mitte wird jedenfalls modern und großstädtisch, das kann man festhalten. Und auch, wenn man über die teils recht einheitliche Investorenarchitektur durchaus geteilter Meinung sein darf, beide Projekte, Postareal wie Glückstein-Quartier, lösen die einst gemachten Versprechungen ein.

So kommt es – endlich – für den Busbahnhof in der Heinrich-von-Stephan-Straße zu einer tragfähigen Zu- und Abfahrtslösung. Die Glückstein-Straßenbahn befindet sich bereits in der Planung und soll nun schnellstens realisiert werden. Hinzu kommt, dass jetzt, etwa 20 Jahre nach der Sanierung und Modernisierung des Bahnhofsgebäudes, der Zugang Süd ebenso verwirklicht wird wie der Ausbau der Stadtbahnhaltestelle auf dem Willy-Brandt-Platz. Und in nicht allzuferner Zukunft sollte dann auch die bereits laufende Sanierung des Suezkanals fertig werden – auch dies ein Thema, das manchem Anwohner auf dem Lindenhof schon seit Jahren unter den Nägeln brennt.

Problematisch könnte es bei der Fülle der Hotel-Angebote, die zu beiden Seiten des Hauptbahnhofs entstanden sind, für die GBI-Entwickler auf der Postspitze an der Reichskanzler-Müller-Straße werden. Ob die 40-Millionen-Hotel-Investition an dieser Stelle wie vorgesehen kommt, scheint derzeit hinter den Kulissen überprüft zu werden. Wie es hier weitergeht, muss sich also erst noch zeigen. Dass aber im Neubau der Familienheim-Genossenschaft in der Meerfeldstraße auch die bei den Planungen zum Glückstein-Quartier „vergessene“ Kindertagesstätte untergebracht werden kann, ist dagegen ein weiterer erfreulicher Aspekt der neuen Mannheimer Stadtmitte, so dass man zu Recht bilanzieren kann: Ende gut, alles gut.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019