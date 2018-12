Der Weg für das jetzt vorgelegte Fachkräfte-Einwanderungsgesetz ist noch lange nicht frei. Zunächst wird das Werk ordentlich durch die parlamentarischen Mühlen gedreht werden, ehe es dann voraussichtlich Anfang 2020 in Kraft treten kann. In den nächsten Monaten müssen sich die Ministerien also noch auf einiges gefasst machen. Denn bereits absehbar ist: Diejenigen in der Union, die nicht einsehen wollen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, und ignorieren, dass hunderttausende Fachkräfte fehlen, werden neue Hürden aufstellen wollen. Zum Beispiel bei der Beschäftigungsduldung. Schon vor dem Kabinettsbeschluss meldeten sich dazu die ersten Kritiker.

Neue Hürden würden aber bedeuten, dass das Gesetz überhaupt keine Wirkung mehr erzielt. Viel fehlt dazu jedenfalls nicht mehr. Schon jetzt sind die Pläne der Koalition bürokratisch, rigide und kompliziert gefasst, weil man die Zuwanderung in die Sozialsysteme verhindern will. Der Normenkontrollrat der Bundesregierung, zuständig für den Abbau von Bürokratie, wird sich mit Wonne auf die Bestimmungen stürzen.

Allein die neu geschaffene Einwanderungsmöglichkeit zur Berufsausbildung ist mit so vielen Voraussetzungen überfrachtet, dass sie in der Praxis zur Einzelfallregelung verkommen wird. Wer also noch draufsattelt, macht das Regelwerk unbrauchbar.

Erfolg oder Misserfolg des Vorhabens hängt zudem von Faktoren ab, die nicht im Gesetzestext stehen: So müssen Behörden wie Ausländerämter, Anerkennungs- und Visastellen erst einmal fit gemacht werden für die Umsetzung. Dazu braucht es mehr Personal. Bis sich die Verfahren eingespielt haben, wird es mindestens ein weiteres Jahr dauern. Mit einem schnellen Ansturm auf offene Stellen darf also keiner rechnen.

Hinzu kommt, dass die schwarz-rote Koalition am Tropf der Wirtschaft und ihrer Verbände hängt. Ohne eine Anwerbestrategie ihrerseits nützt auch das schönste Gesetz nichts. Die muss noch angegangen werden. Und zwar zügig. Gleichwohl haben Union und SPD Lob verdient: Das Projekt ist wahrlich historisch.

Jahrzehntelang haben sich große Teile der deutschen Politik immer wieder gewunden anzuerkennen, dass die Republik zum eigenen Wohl Einwanderung in den Arbeitsmarkt benötigt. Nie war das so klar wie heute, wenn man auf den Bedarf der Unternehmen blickt. Es gibt vermutlich keinen anderen Bereich, der so lange auf eine gesetzliche Regelung warten musste. Auch wenn oft genug gute Ideen auf dem Tisch lagen wie einst die der Einwanderungskommission unter Leitung der früheren CDU-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Das ist inzwischen fast 20 Jahre her. Die Zeit des Wartens ist jetzt vorbei. Endlich!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018