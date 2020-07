Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer reicht dem Kommando Spezialkräfte (KSK) jetzt noch einmal den kleinen Finger. Sie verweigert ihm aber bereits die ganze Hand. Anders geht es nicht mehr.

Jahrelang wurden schlimmste, rechtsextreme Vorfälle innerhalb der Eliteeinheit als Einzelfälle verharmlost, toleriert oder gedeckt. Es gab Vorgesetzte, die haben sogar mitgemacht. Inzwischen ist klar, wie tief ein Teil der Truppe im braunen Sumpf steckt. Er hat sich verselbstständigt, weil er sich jeglicher Kontrolle entziehen konnte. Daraus ist dann auch eine „neue Dimension“ der Skandale entstanden, wie die Ministerin am Mittwoch eingestand.

Bei der Elitetruppe sind Sprengstoff und Munition in großen Mengen verschwunden, bei einem KSK-Soldaten mit rechter Gesinnung in Sachsen wurden Patronen und Schusswaffen gefunden. Um nur zwei aktuelle Vorfälle zu nennen. Man schafft dieses Material aber nicht einfach nur beiseite, sondern will es irgendwann auch einsetzen. Ausgerechnet die Beschützer mit den besonderen Fähigkeiten sind damit für die zu Schützenden zu einer Gefahr geworden, für den Staat und die Gesellschaft. Kramp-Karrenbauer handelt nun. Endlich. Ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen hätte schon längst den eisernen Besen rausholen müssen.

Kramp-Karrenbauers Analyse zur Lage beim KSK ist schonungslos ausgefallen. Ob die Maßnahmen wirken werden, hängt davon ab, ob sie konsequent umgesetzt werden. Daran wird sich die Verteidigungsministerin messen lassen müssen. Am Ende könnte dies maßgeblich über ihren Erfolg oder Misserfolg im Amt entscheiden.

