Endlich aufgewacht

Die Folgen des Klimawandels für den Wald sind nicht erst seit diesem Sommer sichtbar. Sie sind schon seit einigen Jahren zu beobachten. Aber vielleicht hat es der besonderen Dramatik bedurft, die sich gerade in diesem Jahr in den deutschen Wäldern gezeigt hat, dass nun alle Akteure der Waldwirtschaft aufgewacht sind. Und die Politik genauso. Der Waldgipfel war eine gute, weil sinnvolle Sache. Wenn die Maßnahmen, die auf dem Treffen debattiert worden sind, auch umgesetzt werden, ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Auch wenn es Kritik gab, Ministerin Klöckner hat gut daran getan, möglichst viele Beteiligte in ein Boot zu holen. Dadurch ist ein weitgehend breit getragenes Konzept entstanden, in dem der Schwerpunkt richtig gesetzt ist: Es braucht klimastabile, nachhaltige Mischwälder, also einen Wald, der auch noch in zehn, 25 oder 50 Jahren den zunehmenden Wetterkapriolen standhält.

Das Geld für die Aufforstung mit den richtigen und notwendigen Baumarten, die Hilfen für die Waldwirtschaft sind gut angelegt. Die Erfolge werden aber nicht gleich erkennbar sein. Der Wald braucht Jahrzehnte, mitunter Generationen, um sich zu regenerieren und neu zu entwickeln. Hinzu kommt der Personalmangel in der Waldwirtschaft. In der Branche und bei den Forstverwaltungen wurden massiv Fachkräfte abgebaut, um Kosten zu sparen. Das rächt sich nun und macht den Umbau des Waldes noch schwieriger, als er ohnehin schon ist.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019