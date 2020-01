Ob der Kompromissvorschlag aus dem Feudenheimer Bezirksbeirat wirklich in allen Einzelheiten funktioniert oder nicht, soll für einen kleinen Moment keine Rolle spielen – denn wichtig ist an dem Vorstoß, dass er die Konfrontation zwischen den jeweiligen Lagern für oder gegen Radwegebau, für oder gegen die Kleingartenverlegung, für oder gegen die Bundesgartenschau und für oder gegen Veränderungen in der Au insgesamt überwinden könnte. Die Aufzählung lässt schon ahnen, was der eigentliche Streitpunkt am Stadtrand im Osten ist: Der mit der Verlagerung der Gärten bereits begonnene Eingriff ins umkämpfte Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au.

Einst wehrten sich Feudenheimer Bürger gegen den Bau einer autobahnähnlichen Schnellstraße, später gegen die Verlagerung der Aubuckelstraße an den Rand des Landschaftsschutzgebiets und jetzt gegen den Radschnellweg, der zwar nicht für Autos vorgesehen ist, aber eben doch ein Straßenbauwerk mit Flächenversiegelung und nächtlicher Beleuchtung darstellt. Wenn nun der Bezirksbeirat einhellig mit einem Kompromissvorschlag kommt und ehrlich bemüht ist, den Natur- und Landschaftsschutz mit der Radverkehrsförderung in Einklang zu bringen, sollten die Planer im Rathaus sehr genau hinschauen. Ihr Job wird es nämlich sein, sich um die Details zu kümmern und den Vorschlag in eine überzeugende Lösung umzusetzen.

Im Streit um solche Vorhaben – und das ist die eigentliche Botschaft aus dem Feudenheimer Bezirksbeirat – kommt es nämlich nicht darauf an, am Ende Recht zu behalten. Sondern darauf, möglichst viele Menschen zu überzeugen. Und dafür auch Kompromisse einzugehen. Genau das ist den Buga-Planern bislang allenfalls mittelgut gelungen. Auch an sie geht von dem Feudenheimer Vorschlag deshalb ein Signal aus: Es gibt einen Weg aus der Konfrontation. Deswegen ist der geforderte Stopp der Gartenverlegung und des Planfeststellungsverfahrens nötig, um endlich Bewegung in den seit Jahren festgefahrenen Streit um die Au zu bekommen.

