Endlich durchgreifen

Es wird wirklich langsam mehr als lästig. Seit Jahren klagen Gärtner und MVV-Mitarbeiter über Schäden und Dreck in der Friedrichsplatzanlage. Vor einem Jahr wandte sich ein sehr breit formiertes Aktionsbündnis an die Stadt, die dann immerhin nach neun Monaten (!) im Dezember Zeit für ein Gespräch hatte. Was passierte seither? Gar nichts!

Dabei ist die Rechtslage völlig klar. Der Platz an Mannheims Wahrzeichen darf weder als Liegewiese noch als Planschbecken, weder zum Picknicken noch zum Fußballspielen genutzt werden. Dafür gibt es – vom Rhein- bis zum Neckarufer, vom Unteren Luisenpark bis zu den Lauerschen Gärten – genug andere Möglichkeiten in der Innenstadt.

Der Friedrichsplatz dagegen ist eine Schmuckanlage. Er wird als Mannheims Visitenkarte mit hohem Steuergeld-Aufwand gepflegt – quasi als das Wohnzimmer mit dem feinen Teppich, dem edlen Porzellan. Da feiert man keine wilden Partys.

Es passiert aber dennoch. Das müssen Polizei (abends) und Kommunaler Ordnungsdienst (tagsüber) jetzt endlich mal konsequent unterbinden. Dazu brauchen sie klare Anweisungen und dann auch Rückendeckung aus dem Rathaus. Und ein Zaun kann helfen, jene Bürger, die nur – angeblich – nicht wissen, dass man Becken und Beete nicht betritt, darauf ganz unmissverständlich hinzuweisen. Das hat an anderer Stelle schon geholfen.

