Endlich Spannung

In der Fußball-Bundesliga ging es in den vergangenen Jahren zu wie beim deutschen Silvester-Ritual „Dinner For One“. Man guckt schon noch zu, weil es ja weiterhin irgendwie amüsant ist, aber wie die Geschichte ausgeht, ist vorher klar: Miss Sophie ist nach all den Drinks ihrer Fantasie-Gäste Sir Toby, Admiral von Schneider, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom am Ende komplett betrunken – und der FC Bayern wieder Meister. „The Same Procedure As Last Year“ eben, das gleiche Prozedere wie im Jahr davor.

Doch in dieser Saison sieht alles danach aus, als ob der traditionelle Meistersketch durch ein neues Programm ersetzt werden könnte, das ein bisschen Spannung und Abwechslung verspricht. Borussia Dortmund hat aus der leichtfertig verschenkten Meisterschaft 2019 die richtigen Konsequenzen gezogen: Das Ziel Titelgewinn formulieren die BVB-Bosse nun entschlossen statt verzagt und auf dem Transfermarkt wurde die Mannschaft – unter anderem mit den Neuzugängen Mats Hummels und Julian Brandt – potenziell meisterlich aufgestellt.

Exzellente Arbeit des BVB

Die Dortmunder machen seit dem Amtsantritt von Trainer Lucien Favre und Berater Matthias Sammer vor gut einem Jahr exzellente Arbeit, profitieren aber auch davon, dass der Abo-Meister aus München mit hausgemachten Problemen kämpft. Den Umbruch im Kader nach der teilweisen Abdankung der Champions-League-Sieger von 2013 managt Sportdirektor Hasan Salihamidzic bisher nur mangelhaft, so dass – Stand heute – der Dortmunder Kader erstmals seit Jürgen Klopps Zeiten als besser und vor allem perspektivischer komponiert als das Münchner Personal gelten muss.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Westfalen schon den Borsigplatz für ihre Meisterfeier im Mai 2020 buchen sollten. Denn eine große Qualität der Bayern ist es seit jeher gewesen, in Momenten zurückzuschlagen, in denen man kurz nicht mehr mit ihnen rechnet. Eine Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Philippe Coutinho vom FC Barcelona wäre so ein Coup, der die Machtverhältnisse in der Liga wieder in Richtung der Münchner kippen lassen könnte. Diese Saison wird auf jeden Fall unvorhersehbarer als das Finale von „Dinner For One“.

