Engagement, das trägt

Es gehört viel Einsatz dazu, zwei Tonnen Tierfutter in der Metropolregion auszuliefern. Ehrenamtliche Helfer des Vereins Futteranker haben das auf sich genommen, um bedürftigen Menschen dabei zu helfen, ihre Haustiere zu versorgen. Ein großes Lob dafür. Denn für viele Menschen ist der Alltag mit ihren Haustieren ein Glücksfall.

Das Beispiel zeigt auch, dass die Corona-Krise starke gesellschaftliche Kräfte zu mobilisieren vermag. Ganz gleich, ob es darum geht, Senioren im Alltag zu unterstützen, Obdachlosen zu helfen oder auch Studenten nicht im Stich zu lassen – viele Menschen leisten nun ihren Beitrag für das Gemeinwesen. Dieser Geist könnte in den kommenden Monaten nötige Kraft spenden, die im Kampf gegen die bedrohliche Pandemie nötig ist.

Eines muss an dieser Stelle noch gesagt werden: Einerseits werden Katzen und Hunde bedürftiger Menschen zum Glück in unserer Region gut versorgt. Auf der anderen Seite darben auch in unserem Europa tausende von Nutztieren in engen Käfigen oder werden auf ihrem Weg zum Schlachter über den halben Kontinent gekarrt. Für sie können leider auch die Leute vom Tieranker nichts tun. Da ist die gesamte Gesellschaft gefragt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020