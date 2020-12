Entdeckung der Macht

Es gibt sie natürlich, diese historischen Momente im Sport. Meistens sind es die Augenblicke, in denen es um Titel um Triumphe geht, in denen Stars geboren oder einfach noch größer werden. Doch es geht auch anders. Denn bedeutsame Geschichte wurde ebenso am Dienstag in einem schnöden Gruppenspiel der Champions League geschrieben, als die Fußballer von Paris Saint-Germain und Basaksehir eine rassistische Äußerung eines Schiedsrichters anprangerten, sich solidarisch zeigten, aus Protest das Spielfeld verließen und zu echten Vorbildern wurden. Nein, sogar noch mehr: zu Helden im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Sie reagierten auf die Schande vom Prinzenpark mit einem Signal an die ganze Welt. Endlich einmal, möchte man da sagen.

Paris könnte ein Anfang sein

Denn wenn nicht der Fußball, wer sonst hat solch eine Strahlkraft? Eine andere Sportart auf jeden Fall nicht, weshalb es so entscheidend ist, dass Fußballer nicht nur Tore schießen und Gegner umdribbeln, sondern auch etwas zu sagen haben, eine Position beziehen. Nicht alle, aber bitte mehr als bisher.

Paris könnte also ein Anfang gewesen sein. In der französischen Hauptstadt demonstrierte der Fußball seine gewaltige Macht, vielleicht entdeckte er sie an diesem Abend auch erst. Auf jeden Fall war er im richtigen Augenblick mit einem wichtigen Signal zur Stelle. Mit einem Zeichen, das deutlich über die bekannten Sätze und die netten Anti-Rassismus-Filmchen der Verbände hinausgeht.

Dass der Spitzensport in dieser Hinsicht mittlerweile wesentlich mehr zu bieten hat, wurde in diesem Sommer sehr, sehr deutlich. Basketball-Superstar LeBron James nahm in den USA gerne, ja sogar selbstverständlich die Rolle als Symbolfigur des Protests an. Auf dem Parkett der Basketballliga NBA war der Spruch Black Lives Matter zu sehen. Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka wiederum sorgt seit langer Zeit nicht nur mit ihrer Leistung für Aufsehen, sondern fällt ebenso angenehm als meinungsstarke Frau auf, die konsequent den Rassismus verurteilt.

Die Bühne nutzen, nicht räumen

Die 23-Jährige und auch LeBron James haben dem Protest eine Stimme gegeben, der Sport gibt ihnen eine große Bühne – und diese dürfen sich die Fußballer keinesfalls nehmen lassen. Erst recht nicht von einem Despoten wie dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan, der natürlich umgehend die Vorfälle in Paris verurteile. Inhaltlich lag er damit zwar richtig, aber letztendlich kamen die Worte von einem Mann, der die Pressefreiheit einschränkt, Journalisten einsperrt, Oppositionelle verfolgt und homophobe Theorien verbreitet.

Der Sport, im konkreten Fall der Fußball, braucht diese Einmischung nicht. Er kann es schlichtweg selbst regeln – wenn er es denn wirklich will.

