Entlarvend

Von Amts wegen ist Ricardo Salles damit beauftragt, die Umwelt zu schützen. Doch nun legte Brasiliens Umweltminister offen, was seine Ziele sind. Der Jurist will den Moment, in dem „die Medien nur noch über Covid-19 sprechen“, nutzen, um „alle Vorschriften zu ändern“ und dem Bergbau sowie der Holz- und Landwirtschaft auf geschütztem Land im Amazonasgebiet ein legales Einfallstor zu schaffen.

Brisant: Europa und Brasilien planen, das vorgesehene EU-Mercosur-Freihandelsabkommen mit Leben zu erfüllen. Es sieht die Anerkennung des Pariser Klimaschutzabkommens vor und verpflichtet Brasilien zur Bekämpfung der Entwaldung.

Doch nun ist unübersehbar, dass der brasilianischen Regierung diese Verpflichtungen schlichtweg egal sind. Stattdessen will sie den Raubbau an der Natur noch forcieren. Während den Landwirten in Europa von der EU immer schärfere Umweltvorschriften auferlegt werden, müssen die Großgrundbesitzer und Agrar-Konzerne in Brasilien immer weniger Vorgaben einhalten. Im Gegenteil: Neue Flächen werden abgeholzt, immer mehr in der EU verbotene Pflanzenschutzmittel zugelassen, die Rechte indigener Völker mit Füßen getreten.

Wenn es Europa mit seinem „Green Deal“ ernst meint, dann kann es keine Zusammenarbeit mit einer brasilianischen Regierung geben, die nicht einmal versucht zu verheimlichen, dass sie gewillt ist, den Regenwald der Agrar- und Bergbau-Lobby zu opfern. Dennoch können Brasiliens Agrar-Bosse ruhig schlafen. China kauft Rekordmengen an Agrar-Produkten und stellt keine unbequemen Fragen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020